Elon Musk deutet Starlink-Test auch für Europa an

Es könnte also durchaus auch für Menschen in Deutschland bzw. Österreich Sinn machen, sich rechzeitig für die Beta zu bewerben, falls man Interesse an dem Satelliten-Internet hat.

Kommerzieller Betrieb

Wenn das Starlink-Internet seinen kommerziellen Betrieb aufnimmt, soll der monatliche Preis bei rund 80 Dollar liegen, so Musk. SpaceX beabsichtigt, mit den Satelliten rund 3 Prozent der US-Haushalte zu versorgen. Starlink soll weniger ein Konkurrent zu traditionellen Telekomunternehmen, sondern vielmehr ein Partner sein, kündigte Musk bereits in der Vergangenheit an.