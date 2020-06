Starlink-Internet: Erstmals Fotos von Empfangsgerät aufgetaucht

Wie auf den Fotos zu sehen ist, sehen die Starlink-Empfänger aus wie kleine Satelliten-Schüsseln. Abdeckungen, die man sie von Radarstationen kennt, schützen die kleinen Scheiben vor äußeren Einflüssen, wie Wind und Wetter.

Motorisierte Terminals

Die Starlink-Terminals haben einen Motor eingebaut, der den Winkel der Empfangsgeräte automatisch an die optimale Position anpasst, schrieb SpaceX-CEO Elon Musk im Jänner in einem Tweet. Demnach seien die Terminal für Privatnutzer ganz einfach zu benutzen: "Einfach einstecken und in Richtung Himmel ausrichten. Kein weiteres Training notwendig", so Musk.