Starlink-Internet: So bewirbt man sich für den Beta-Test

Erst vor wenigen Tagen hat SpaceX bereits zum neunten Mal einen Batch an Starlink-Satelliten ins All geschossen. 58 waren es, damit erhöht sich die Gesamtanzahl der Internetsatelliten auf 540 Stück. Bis zum Jahr 2027 will Musk 12.000 Starlink-Satelliten im All haben.

Die 540 Starlink-Satelliten, die die Erde umkreisen, reichen offenbar aus, um das neuartige Kommunikationssystem für Beta-Tester zu öffnen. Wer die Starlink-Website besucht, bekommt ein kleines Formular angezeigt, mit dem man sich als Starlink-Tester bewerben kann.

Bewerbung auf Starlink-Website

Interessenten bekommen anschließend ein E-Mail zugesandt, in dem es heißt, dass die geschlossene Beta-Phase noch im Sommer starten soll. Öffentliche Beta-Tests sollen danach folgen. Einen konkreteren Fahrplan gibt es bislang nicht.