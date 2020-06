SpaceX schießt 58 Starlink-Satelliten ins All

Ridesharing

SpaceX hatte schon im August 2019 angekündigt, dass andere private Unternehmen einen Platz für ihre Satelliten bei Starlink-Launches buchen können. Dies war jetzt das erste Mal, dass dies tatsächlich passiert ist. Für Unternehmen ist dieses „Ridesharing“ deutlich günstiger, als eine eigene Rakete für einen Start buchen zu müssen.

13 Minuten nach dem Start wurden zuerst die SkySat-Satelliten freigesetzt. 39 Minuten nach dem Start folgten die Starlink-Satelliten.

Die erste Stufe kehrte wie geplant auf die Erde zurück. Sie landete auf dem Drohnenschiff Of Course I Still Love You im Atlantik. Es ist bereits das dritte Mal, dass SpaceX diesen Booster für eine Transportmission benutzt hat.