Beeindruckendes neues Video von Starlink-Satelliten

Elon Musk Raumfahrtunternehmen SpaceX hat einen Run. Ende Mai brachte man 2 US-Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS, vor einer Woche beförderte das Unternehmen 60 weitere Satelliten für sein Starlink-Internetprojekt ins All.

Ein von dem Raumfahrtunternehmen auf YouTube veröffentlichtes Video zeigt detailreich wie die Nutzlastverkleidung der Falcon-9-Rakete aufgesprengt wird. Eine in der Verkleidung montierte Kamera hält die 9 Sekunden lange Sequenz fest, in der sich der Nasenkegel der Falcon 9 in 2 Hälften teilt und die Raketenstücke wieder auf die Erde fallen.