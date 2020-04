Astronaut fotografiert Starlink-Satelliten von ISS aus

Bereits am Mittwoch (22. April) will SpaceX weitere 60 Satelliten ins All schießen. Ist die Mission erfolgreich, befinden sich erstmals über 400 Starlink-Satelliten im All. Mit dieser Zahl wäre bereits eine limitierte Internetversorgung in ausgewählten Regionen der Erde möglich. Elon Musk hat bisher immer davon gesprochen, dass das Netzwerk bis Ende 2020 den kommerziellen Betrieb aufnehmen soll.

Der Start der Falcon-9-Rakete kann im Livestream verfolgt werden: