SpaceX bringt Starlink-Satelliten mit "Sonnenschirm" ins All

In der Nacht hat SpaceX 60 weitere Starlink-Satelliten erfolgreich im Orbit ausgesetzt. Eine Falcon-9-Rakete startete mit der Fracht von Cape Canaveral aus ins All.

Es ist das achte Mal, dass eine SpaceX-Rakete ein Bündel an Starlink-Satelliten in den Orbit befördert hat. Somit erhöht sich die Anzahl an Starlink-Satelliten, die die Erde umkreisen, auf 482. Mit der riesigen Flotte an Starlink-Satelliten gilt SpaceX bereits seit einigen Monaten als der weltweit größte Satelliten-Betreiber.