Wie Elon Musk die Leuchtkraft der Starlink-Satelliten verringern will

"Sonnenschirme"

Ab dem übernächsten Startlink-Start sollen die Satelliten mit "Sonnenschirmen" ausgestattet werden. Sie sollen aus einem speziellen dunklen Schaumstoff hergestellt werden, der extrem transparent sein soll, um die Satellitensignale nicht zu stören.

SpaceX hatte bereits zuvor versucht, die Leuchtkraft der Satelliten zu verringern. Seit der 6. Starlink-Mission im Jänner, als 60 Satelliten in den Orbit geschossen wurden, werden die Satelliten mit einer speziellen schwarzen Beschichtung bearbeitet.

Starker Verkehr

Astronomen sehen durch die Starlink-Satelliten aber auch ein weiteres Problem: Die hohe Verkehrdichte in der niederen Erdumlaufbahn. Durch die wachsende Anzahl von Satelliten steige auch die Wahrscheinlichkeit von Zusammenstößen und Abstürzen, sagte McDowell zur BBC. Dadurch könnte Geräte beschädigt werden und der Weltraumschrott zunehmen.

Seit der 7. Starlink-Mission am Mittwoch befinden sich nun bereits 422 Satelliten für das geplante weltumspannende Internet-Satellitennetzwerk im All. Genug um den Start des Internetdienstes in den ersten Regionen vorzubereiten. In den USA und Kanada soll er noch heuer verfügbar sein.