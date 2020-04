Raketenstart mit Starlink-Satelliten im Livestream sehen

Wie angekündigt, will SpaceX bereits am Mittwochabend mitteleuropäischer Zeit eine weitere Ladung an Starlink-Satelliten ins All befördern. Elon Musks Weltraumunternehmen hat als Starttermin der Falcon-9-Rakete vom Kennedy Space Center in Florida 21:30 Uhr genannt. Der Start wird mittels Livestream übertragen und sollte spätestens um 21:20 Uhr verfügbar sein.

Starlink-Start im Livestream verfolgen