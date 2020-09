Starlink verspricht 100Mbps und Weltraum-Laser

Auch teilte die Ingenieurin mit, dass Nutzer unter anderem aufgrund der geringen Latenzzeiten die schnellsten Online-Games sowie mehrere HD-Filme gleichzeitig streamen könnten.

Für die ursprünglich angekündigten Gigabit-Geschwindigkeiten müsste SpaceX eine ganz Konstellation von über 4.400 Satelliten ins Weltraum schicken. Laut Tice sei Starlink aktuell noch eine Baustelle.

Durchbruch

Auch hat SpaceX verkündet, einen großen Durchbruch hinsichtlich der Datenverarbeitung geschafft zu haben. So wurden zwei Sateliten getestet, die untereinander „Hunderte von Gigabyte an Daten“ per „Weltraum-Laser“ übermitteln. Laut dem Unternehmen sollen alle Starlink-Satelliten so miteinander verbunden sein. Dann wird Starlink eine der schnellsten verfügbaren Optionen sein, um Daten um die Welt zu übermitteln“, so Tice.

In diesem Jahr noch soll eine öffentlich zugängliche Beta-Testung gestartet werden. SpaceX sammelt dafür bereits Namen und Adressen von freiwilligen Testern, wie die futurezone berichtet hat.