Drei Prozent aller Starlink-Satelliten sind bereits kaputt

Anders als erwartet

Das Unternehmen hat aber demnach nicht genügend Informationen zur Verfügung gestellt, um rauszufinden, welche ihrer Satelliten davon betroffen waren. Astrophysiker Jonathan McDowell vom Astrophysik-Zentrum Smithsonian hat daher seine eigene Analyse präsentiert. Bei dieser hat er die Daten von SpaceX mit den Quellen der US-Regierung verknüpft. Daraus geht hervor, dass etwa 3 Prozent aller Satelliten nicht mehr auf Kommandos hören.

Laut der ESA sind derzeit 5500 Satelliten im All, 2300 davon sind noch operabel. SpaceX selbst sagt, dass das Risiko eines Zusammenstoßes sehr gering sei, schätzte es zu Beginn mit 1 Prozent ein. Konkurrenten kritisierten SpaceX bereits dafür, dass bei dem Pilotprojekt des Satelliten-Großprojekts die Ausfallquote bei rund 7 Prozent gelegen sei. Jetzt soll die Ausfallrate also bei rund 3 Prozent liegen. Beide Zahlen sind weit höher als anfangs erwartet.

Elon Musk hatte dennoch unlängst angekündigt, weitere Starlink-Satelliten ins All schießen zu wollen und einen Beta-Test mit dem Breitband-Internet zu starten. Dieser soll zu Beginn in den USA und Kanada durchgeführt werden. Am 24. Oktober wurden 60 Starlink-Satelliten auf den Weg ins All gebracht.