Spieletest: He-Man erobert das App-Universum

Mit „He-Man: The Most Powerful Game in the Universe" werden iPad und iPhone mit einer geballten Ladung blonder Muskelprotz-Zeichentrick-Kraft beglückt. Das Spiel lässt Kindheitserinnerungen aufleben, macht Spaß und nimmt sich selbst nicht ganz ernst.

Einmal wieder Kind sein – mit dem neuem He-Man Spiel für iOS (0,89 Euro) kann man sich zumindest kurzfristig in die unbeschwerte Zeit zurückversetzen, als Zeichentrick-Helden trotz eines offensichtlichen Mangels an Animationen und der obligatorischen Schlussmoral am Ende der Episode cool waren.

Die Hintergrundgeschichte von „He-Man: The Most Powerful Game in the Universe" ist schnell erklärt. Skeletor hat wieder einmal vor, die Macht von Grayskull an sich zu reissen, und lenkt He-Man deshalb mit einer teuflischen App ab. Um den Bösewicht aufzuhalten, muss „der stärkste Mann des Universums" 27 Levels, aufgeteilt auf sieben Gebiete von Eternia, bewältigen.

Dass das Spiel nicht für Kinder, sondern Nostalgiker gemacht ist, beweisen die (spärlich) gesäten Dialoge. Sie machen sich über He-Man und das Spiel selbst lustig, ohne künstlich zu versuchen, den Zeichentrick-Klassiker zu veralbern oder auf billige Lacher abzuzielen. Schade ist, dass die Dialoge nur in englisch zu lesen sind – eine Sprachausgabe gibt es nicht. Auch das klassische He-Man-Thema fehlt, Skeletors teuflisches Lachen oder ein Audiofile mit: „Bei der Macht von Grayskull - ich habe die Kraft!"