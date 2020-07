Spuren von HTC: Windows Phones von Kazam angetestet

Ob Absicht oder nicht: Von vorne lässt sich die Nähe von Kazam zu HTC nur schwer leugnen. Das Design der Handys erinnert sehr stark an Android-Modelle des taiwanesischen Konzern. Das 450W kann in Sachen Verarbeitung gleichzeitig jedoch nicht mit aktuellen Spitzenmodellen von HTC mithalten. So dominiert beim Gehäuse eher minderwertig wirkendes Plastik. Etwas besser ist das bei der LTE-Version 450WL. Hier setzt Kazam trotz ähnlichem Design auf Aluminium, was in Sachen Haptik gleich einen großen Unterschied macht. Bei der Größe unterscheiden sich die Phones nicht, auch beim Gewicht sind sie annähernd gleich. Beide Handys wiegen knapp 140 Gramm.