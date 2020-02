Still und heimlich: Huawei hat das P40 Lite präsentiert

Huawei wird seine neuen Flaggschiffe der P40-Reihe am 26. März in Paris präsentieren. Allerdings bringt Huawei schon jetzt sein P40 Lite nach Europa - und zwar ganz still und heimlich.

Wie eine Kampagne von Huawei-Spanien zeigt, wird das P40 Lite demnächst in Spanien erhältlich sein - noch bevor das eigentliche P40 überhaupt präsentiert wurde. Der Preis des P40 Lite beträgt in Spanien angeblich um die 300 Euro. Ein exakter Preis wurde noch nicht verkündet. Ebensowenig ist klar, ob das Gerät nach Österreich kommt.