T-Mobile bietet modulares Fairphone 2 in Österreich an

Ab 24. März ist das möglichst fair produzierte und modulare Smartphone bei T-Mobile erhältlich und mit allen Tarifen kombinierbar. Im Online-Shop ist das Fairphone 2 ab sofort vorbestellbar. Neben KPN in den Niederlanden und der Swisscom ist T-Mobile Österreich damit erst der dritte Mobilfunkanbieter weltweit, der das Fairphone 2 (hier im futurezone-Test) in sein Sortiment aufnimmt.

In Verbindung mit dem Tarif My Mobile Extreme (39,90 Euro pro Monat) kostet das nachhaltige Smartphone 240 Euro - bei 24 monatlichen Teilzahlungen zu je zehn Euro. Im Tarif My Mobile Turbo (29,90 Euro monatlich) liegen die monatlichen Teilzahlungen bei 15 Euro, beim Tarif My Mobile Light (19,90 Euro monatlich) beträgt die monatliche Rate 18 Euro. Die Gesamtkosten für das Smartphone erhöhen sich dadurch auf 360 Euro beziehungsweise 432 Euro.