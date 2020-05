Telekom Austria: „Internet der Dinge wird ein Riesengeschäft“

Im Fußball wäre ein direkter Spielerwechsel von Austria zu Rapid (oder umgekehrt) ein absolutes Tabu, im Mobilfunk ist es beinahe ähnlich, denn der neue Group CTO (Chief Technology Officer), also der Technikchef der Telekom Austria Group, Günther Ottendorfer war früher nicht nur bei T-Mobile, sondern sogar im Gründungsteam von max.mobil, das im Jahr 2000 von T-Mobile vollständig übernommen wurde. Dennoch wechselte er – indirekt – von der Nummer 2 im Land zur Nummer 1. „Ich habe ja in der Zwischenzeit fast sieben Jahre in Deutschland und Sydney gearbeitet. In Australien war ich Vorstandsmitglied von Optus Singtel, dem zweitgrößten Telekommunikationsanbieter Australiens“, schildert Ottendorfer. „Über eine Zwischenstation im Ausland wäre so ein Wechsel sogar im Fußball möglich“, sagt der CTO und schmunzelt.

Er spricht wenig über Technologien an sich, wie etwa LTE und andere so oft verwendete Abkürzungen in der Branche. Ottendorfer stellt den Kundennutzen im Vordergrund. „Es geht um Produkte und Services, die wir als Betreiber entwickeln und verbreiten müssen, damit sie der Mensch nutzen kann. Es darf nicht um technologische Begriffe gehen, mit denen er nichts anfangen kann.“ Für 23 Millionen Kunden in acht Ländern ist Ottendorfer quasi technologisch verantwortlich, von A wie Austria bis W wie Weißrussland. Noch vor Weihnachten hat der neue Gruppen-CTO die Tour durch alle Telekom Austria Group-Länder mit einem Besuch der bulgarischen Mobiltel abgeschlossen. „Meine Aufgabe ist es, Technologie und Innovationen eine kräftigere Stimme zu geben und die Weichen für die Zukunft zu stellen“, so Ottendorfer im futurezone-Interview.

Seine zwei Hauptaufgaben sind LTE in Österreich und in den anderen Märkten sowie die Kupferleitungen ans Limit zu bringen, also hohe Datenübertragungsraten zu ermöglichen. Mit Vectoring, wie die Technologie genannt wird, könnten Datenraten vervielfacht werden.