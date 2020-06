Telekom Austria und VW vernetzen Autos mit DiBox

Die DiBox ist ungefähr so groß wie eine Zigarettenschachtel und wird an der Innenseite der Windschutzscheibe angebracht wird. Das unscheinbare Gerät enthält einen GPS-Empfänger und ein Mobilfunkmodul. Über die Schnittstelle CAN-Bus wird es mit der Bordelektronik verbunden. Was diese Verbindung alles ermöglicht, merkt man wenn man die DiBox-App auf seinem Mobilgerät öffnet. Darin wird man etwa über den Status des eigenen Fahrzeugs informiert: Sind Fenster geöffnet oder geschlossen, brennt das Licht, wie voll ist der Tank? Die App zeigt es an.

Wie weit bin ich bei meiner letzten Fahrt gefahren, welche Route habe ich dabei genommen, wie oft habe ich dabei gebremst, wie viel Treibstoff habe ich verbraucht? Auch darauf gibt es klare Antworten. In eigenen Ranglisten kann man sich mit anderen Fahrern messen. Die App zeigt dem Benutzer auch auf einer Karte an, wo das Auto zuletzt abgestellt wurde. Wenn es einmal abgeschleppt oder gestohlen wird, erhält man eine Alarmmeldung am Smartphone-Display.