Tesla baut in Texas Riesen-Akku, um Stromnetz zu entlasten

Texas war im Februar gebeutelt von einer großen Stromversorgungskrise. Beim Kälteeinbruch kam es aufgrund der weitgehend privatisierten Infrastruktur zu Stromausfällen und Wassermangel. In mehreren Haushalten stand der Strom komplett still - und nicht nur in Haushalten, sondenr auch in der Produktion. Samsung musste seine Chip-Produktion runterfahren, auch Tesla dürfte betroffen gewesen sein, wie Bloomberg berichtet.

Baustelle noch mit Planen verdeckt

Nun hat Tesla damit begonnen, einen Riesen-Akku zu bauen, damit das in Texas nicht mehr so schnell passiert. Der Akku soll 100 Megawatt Leistung abrufen können und rund 20.000 Haushalte mit Strom versorgen. Die Baustelle in Texas ist allerdings noch bedeckt und mit Riesentüchern versehen, Details hat Tesla noch keine offiziell bekannt gegeben.



Dokumente, die Bloomberg vorliegen, deuten darauf hin, dass die Firma Gambit Energy Storage LLC, eine Tochter von Tesla, hinter der Anlage steckt. 2017 hat die Firma den weltgrößten Akku gebaut, der 129 Megawattstunden speichern kann und eine Leistung von insgesamt 100 Megawatt liefern kann.