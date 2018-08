Tesla bringt Atari-Games ins Auto

In etwa vier Wochen will Tesla sein nächstes größeres Software-Update verteilen. In der Version 9.0 werde es wieder einige Easter-Eggs geben, wie Firmenchef Elon Musk auf Twitter mitteilte. Demnach werden mit dem Software-Update unter anderem die "besten Spieleklassiker von Atari" auf den Screen in der Tesla-Mittelkonsole kommen.