Tesla Cybertruck kann laut Elon Musk schwimmen

Die Kommentare gehen auf ein Video zurück, das bereits vor einiger Zeit die Runde machte. Es zeigt einen Model-S-Fahrer, wie er in einem überfluteten an anderen Autos vorbei"schwimmt". Dabei ist es allerdings nicht ganz klar, wie tief das Wasser im Tunnel wirklich steht. Die anderen Autos können zumindest nicht weiterfahren.

Soll 2021 auf den Markt kommen

Inwiefern die Corona-Krise der Produktion des bereits über 250.000 Mal reservierten Cybertrucks in die Quere kommt, ist derzeit noch nicht abzusehen. Musk will am Plan festhalten, bereits 2021 mit der Produktion zu starten. Dafür muss aber noch eine neue Fabrik gebaut werden, deren Standort nach jetzigem Informationsstand noch nicht feststeht.