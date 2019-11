Tesla erfindet Sitzheizung neu

Pumpe verteilt Wärme

Der Sitz besteht aus einer Sitz- und einer Rückenlehne, an denen ein Temperaturkontrollsystem aus einer Basis- und einer Zwischenschicht angebracht ist. In der Zwischenschicht befindet sich die Flüssigkeit. Per Pumpe wird die erwärmte oder abgekühlte Flüssigkeit gleichmäßig auf dem Sitz verteilt.

Ob das Konzept tatsächlich patentiert wird, wird sich zeigen.