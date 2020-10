Tesla Model 3 "made in China" wird in Europa verkauft

Tesla beginnt offenbar damit, Model-3-Autos, die in China hergestellt wurden, in Europa zu importieren. Das geht aus einer Rechnung eines französischen Kunden hervor, die auf Greendrive veröffentlicht wurde. Das Auto ist dort nicht nur als “Model 3 - China” beschrieben, auch die Identifkationsnummer des Fahrzeuges nennt in ihrem Code China als Produktionsstandort.

Ursprünglich erklärte Elon Musk, dass in China hergestellte Autos rein für den chinesischen Markt bestimmt seien und nicht exportiert werden sollen. Alle europäischen Tesla-Autos kamen bislang aus den Werken in den USA.