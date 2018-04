Tesla: Model-3-Qualität jetzt so gut wie bei den Deutschen

"Das sind Fehler, wie wir sie in den 90ern vielleicht bei Kia entdeckt hätten", so kommentierte Sandy Munro, CEO des Industriedesign-Spezialisten Munro and Associates, unregelmäßige Abstände in der Verkleidung des Tesla Model 3. Die "Panel Gaps" tauchen auch als einer der großen Kritikpunkte in einem Test für die Webseite Motor Trend auf. Die Vermutung der Tester zu einigen dieser Kritikpunkten lautet, dass Tesla gewisse Produktionskniffe einfach noch nicht beherrsche, auf die etablierte Autohersteller bereits vor langer Zeit gestoßen sind.