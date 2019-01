Tesla reduziert massive Preiserhöhung nach Shitstorm

In den vergangenen Tagen sorgte ein Bericht für Aufregung, in dem Tesla angkündigte, die Preise für die Nutzung seiner Schnellladestationen erhöhen zu wollen. Wütende Kunden haben dagegen heftig protestiert und den Konzern offenbar dazu gebracht, die Preiserhöhung zumindest abzumildern, wie electrek berichtet. Die ursprüngliche Anhebung der Ladekosten hätte das Befüllen der Akkus in den USA im Schnitt etwa um ein Drittel teurer gemacht, berichten US-Medien. In New York wäre der Preis etwa von 24 Dollar-Cent auf 32 Dollar-Cent pro Kilowattstunde gestiegen. Auch in Europa wären die Preise deutlich geklettert.