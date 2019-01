Tesla reduziert Preise, Kunden müssen trotzdem mehr bezahlen

Nach einer Kürzung der staatlichen Förderprämie für E-Autos kündigte Tesla an, die Preise für Kunden in den USA um 2000 Dollar pro Fahrzeug zu senken. Die staatliche Steuererleichterung für Elektroautos kam auf 7500 Dollar. Diese Förderprämie wird nun halbiert. Unterm Strich werden der Anschaffungspreis für Tesla-Fahrzeuge in den USA also höher.

Tesla hat im vierten Quartal weniger Elektroautos an die Kundschaft gebracht als erwartet - Aktionäre reagierten enttäuscht. Der Konzern von Tech-Milliardär Elon Musk lieferte laut Mitteilung vom Mittwoch insgesamt rund 90.700 Fahrzeuge aus, davon entfielen 63.150 Stück auf den Hoffnungsträger Model 3.