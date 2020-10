Tesla-Roboterschlange zum Laden soll bald verfügbar sein

Vor 5 Jahren brachte Tesla-Chef Elon Musk die Roboterschlange, die Autos automatisch auflädt, in der Late Show von Stephen Colbert erstmals zur Sprache . Der US-Talkmaster fühlte sich damals an "das Ding" erinnert, das Neo im Film "Matrix" in den Hinterkopf steckt. Nun dürfte der Laderoboter bald verfügbar sein, berichtet Teslarati.

In einem Tweet, in dem er das nächste Full-Self-Driving-Update für Tesla-Betatester ankündigte, das es ermöglichen soll, dass Wägen in den USA selbstständig von Küste zu Küste fahren, erwähnte Musk auch die Roboterschlange: