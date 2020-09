Softwarefehler ermöglicht Gratis-Laden bei Tesla Superchargern

Ein Softwarefehler in Teslas Ladeinfrastruktur ist offenbar dafür verantwortlich, dass Elektroautos anderer Hersteller bei den V3-Superchargern des Herstellers in Europa kostenlos Strom tanken können, berichtet elektrek.

Aufgefallen war dies zuerst einem E-Golf-Besitzer im norddeutschen Braak, der zu seiner Überraschung seinen Wagen an der Tesla-Ladesäule kostenlos aufladen konnte.

Zahlreiche Beispiele

Danach häuften sich ähnliche Berichte auch von anderen Ladestationen in Europa. Der Elektroautoverleiher Nextmove zeigte am Samstag in einem auf YouTube veröffentlichten Video, dass dies etwa auch mit einem VW ID3, Porsche Taycan, Kia eNiro und einem Opel Ampera-E möglich war.