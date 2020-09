Video: E-Golf lädt an Tesla-Supercharger gratis auf

Flasche Kommunikation

Zahlreiche Fahrer unterschiedlicher Elektrofahrzeuge dürften über diese Auflade-Möglichkeit bereits Bescheid wissen, wie die Kommentare unter dem Video vermuten lassen. So sei etwa auch der Renault Zoe oder ein Hyundai Kona Elektro am Supercharger aufladbar.

Es wird vermutet, dass an den CCS-Säulen in Braak etwas falsch funktioniert. Das Tesla-Paar hatte nach dem Golf-Fahrer versucht, an der gleichen Säule zu tanken – ihnen wurde die erste Kilowattstunde jedoch mit Preis angezeigt. Die YouTuber nehmen an, dass die Kommunikation zwischen den E-Autos und den neuen V3-Superchargern noch nicht einwandfrei funktioniert, da hier ein anderes Protokoll zum Einsatz komme als bei den älteren.

Das Fremdladen dürfte auch an anderen Säulen möglich sein.