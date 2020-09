Tesla-Konkurrent Lucid Air: Konfigurator ist online

Erst vor kurzem hat der Tesla-Konkurrent Lucid Motors die Autos enthüllt, mit denen man Tesla Konkurrenz machen will. Nun ist auch der Konfigurator online gegangen, mit dem man sich seinen Wagen je nach Wunsch zusammenstellen kann. So kann man sich jeweils seine Variante des Air Dream Edition, Air Grand Touring oder des Air Touring gestalten und gleich sehen, wie viel das Auto kosten würde.

Aktuell ist der Konfigurator nur für den US-amerikanischen Markt zugeschnitten, da auch sämtliche Preise noch in Dollar angegeben werden. Künftig soll der Lucid Air aber auch in Kanada, Europa und dem Nahen Osten verkauft werden. Es ist also davon auszugehen, dass der Konfigurator bald auch für Euro-Preise verfügbar sein wird.