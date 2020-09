Tesla verspricht mehr Supercharger in europäischen Städten

Am Donnerstag wurde in Berlin ein neuer Supercharger-Standort eröffnet. Es sind die ersten innerstädtischen V3-Ladestationen in Deutschland. Sie haben eine Ladeleistung von 250kW und können damit in 5 Minuten Strom für bis zu 120 Kilometer liefern, wie es heißt.

Im Zuge der Eröffnung kündigte Jeroen van Tilburg, Teslas Ladeinfrastruktur-Chef für Europa, laut Electrek an, das Supercharger-Netzwerk künftig auszubauen. Demnach wolle man mehr Ladestationen in Innenstädten bauen. Dadurch soll auch Menschen der Kauf eines Teslas ermöglicht werden, die keine Gelegenheit haben, direkt bei einem Haus oder ihrem Arbeitsplatz zu laden.