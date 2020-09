Tesla verbaut Winkelleisten aus Baumarkt in Model Y

Ein Tesla-Besitzer traute seinen Augen nicht, als er einen Blick unter die Haube seines 55.000 Dollar teuren Model Y warf. Aufgrund von leicht verzogenen Abdeckungen hatte er einige Teile des Tesla-Autos auseinander genommen. Beim flüssigkeitsgekühlten Kondensator, der Teil des komplexen Kühlsystems ist, zeigte sich, dass um das Metallteil 2 holzartige Winkelleisten montiert sind, die eher an eine Heimwerker-Konstruktion als an ein teures Hightech-Auto erinnern.

Baumarkt-Teile in teurem Auto

"Jemand ist in den Baumarkt gerannt, um die Zahlen für das 2. Quartal zu schaffen", kommentierte der Tesla-Inhaber unter dem Schnappschuss der behelfsmäßigen Konstruktion. Die Hölzchen dürften von den Tesla-Ingenieuren wohl verwendet worden sein, um die Spannung aus der Klammer zu nehmen, mit der das Metall an der Konstruktion befestigt wird. Nachdem das Foto in diversen Foren gepostet wurde, meldeten sich weitere Tesla-Besitzer zu Wort, die ebenfalls Winkelleisten an ihrem Kühlsystem vorfanden.