Tesla verkauft Mini-Roadster um 250 Dollar

Wahnsinnige Beschleunigung

Im Sprint sollte der Roadster den Aventador freilich dereinst mit Leichtigkeit abhängen. Von der Präsentation im Jahr 2017 wird den meisten Beobachtern wohl die immense Beschleunigung von null auf hundert km/h in 1,9 Sekunden in Erinnerung bleiben. Da seitdem einige Zeit vergangen ist, wird das Produktionsmodell wohl einige Veränderungen gegenüber damals aufweisen. Tesla-Chefdesigner Franz von Holzhausen hat angekündigt, dass die Version, die letztendlich auf den Markt kommen soll, "in allen Belangen" besser sein wird, als das, was die Öffentlichkeit 2017 zu sehen bekam.

In der Zwischenzeit hat Firmengründer Elon Musk außerdem ein spezielles "SpaceX Package" für den Roadster angekündigt. Dabei sollen Steuerungstriebwerke von Raketen im Roadster eingebaut sein, die Beschleunigung und Kurvenlage verbessern sollen.