So sieht der Kofferraum des neuen Tesla Roadster aus

Bei einer Veranstaltung für Investoren in der vergangenen Woche hat Tesla den Prototyp seines neuen Roadster gezeigt. Gäste durften erstmals auch in dem Elektroflitzer sitzen. Der Investor Hamid Shojaee hat die Gelegenheit genutzt, um ein 39 Sekunden langes Video zu drehen und auf Twitter zu veröffentlichen. Darin sieht man unter anderem, wie die Türen des Sportwagens per Fingerwischen öffnen. Außerdem werden die knapp bemessenen, aber immerhin vorhandenen Rücksitze des Fahrzeugs gezeigt. Ein paar Tage später tritt ein weiteres Detail des neuen Tesla Roadster zutage: Der Kofferraum.