Tim Cook: Rekorde bei iPhone-Aktivierungen zu Weihnachten

Das vergangene Weihnachtsgeschäft ist für Apple deutlich schlechter gelaufen als erwartet. So die offiziellen Zahlen. Die Umsatzprognose für die vergangenen drei Monate musste auf 84 Milliarden Dollar (73,70 Mrd. Euro) gesenkt werden, während zuvor 89 bis 93 Milliarden erwartet worden waren.

In einem internen Memo an alle Mitarbeiter, das an Bloomberg verschickt worden war, versucht er die Stimmung zu heben. Die iPhone-Aktivierungen in den USA und in Kanada haben am ersten Weihnachtstage alle Rekorde gebrochen, heißt es darin.