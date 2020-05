Timeriffic: Der Manager fürs Smartphone

Öffnet man die App zum ersten Mal, sticht dem User sofort das reduzierte grün-violett-gräuliche Design ins Auge. Auch in den Untermenüs beinhaltet die App wenige Überraschungen fürs Auge. Hierbei setzten die Entwickler eindeutig auf reine Funktionalität. Veraltete Schaltflächen in Schwarz/Weiß mit grünen Häkchen - wie man sie bereits aus Android 2.0 kennt – dominieren die Menüs. Auf dem Hauptbildschirm finden sich am rechten Rand des Bildschirmes drei Schaltflächen, um in die Submenüs „On/Off“, „Profiles“ sowie „Settings“ zu gelangen.

Klickt man auf die erste Schaltfläche, so kann man „Timeriffic“ schnell ein- und ausschalten. Hinter „Profiles“ befindet sich das Herzstück der Software: Dort können die einzelnen Abläufe vom User individuell programmiert werden. Über die Menü-Taste können neue „Profile“ (Abläufe) erstellt werden. Es ist ebenfalls möglich, nur einzelne Profile anstatt der gesamten App zu aktivieren beziehungsweise zu deaktivieren. Diese bespielt der Nutzer anschließend mit sogenannten „Aktionen“. Im zugehörigen Menü kann der Benutzer schließlich die Startzeit der jeweiligen Aktion sowie welche Funktionen „Timeriffic“ schließlich am Smartphone auslösen soll, auswählen. Auf diese Weise können Einstellungen für Klingelton, Hauptlautstärke, Medienlautstärke, Systemlautstärke, WLAN, Flugzeugmodus, Vibration, Nachrichtenlautstärke, Alarmlautstärke, Anruflautstärke, Helligkeit und Bluetooth vorgenommen werden. Zusätzlich kann dort auch ausgewählt werden, an welchen Tagen die jeweiligen Aktionen ausgeführt werden sollen.