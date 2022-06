Store in Wien: Tink lockt mit extrem günstigen Google Smart Speaker

Der auf Smart Home spezialisierte Online-Händler Tink hat in Wien seinen ersten Store außerhalb Deutschlands eröffnet. Vorerst handelt es sich um ein temporäres Geschäft in der Lindengasse 20 im 7. Wiener Gemeindebezirk. Dort kann bis Ende Juni stationär eingekauft werden. Auch Beratung zum Thema Smart Home wird dort angeboten. Außerdem kann man seine Online-Bestellungen dort auch abholen.

Zum Start lockt Tink in Wien mit einem Rabatt von 10 Prozent auf fast das gesamte Sortiment, das im Store direkt gekauft wird. Zudem wird der Google Nest Mini um 17 Euro angeboten - rund 10 Euro weniger als der laut Preisvergleichsseiten derzeit günstigste Preis.

Die Öffnungszeiten des Tink-Store

Sollte sich das Konzept bewähren, wird der Tink-Store an dem aktuellen Standort noch bis in den Juli verlängert werden, heißt es von dem Unternehmen. Auch sei es denkbar, im Herbst an einem anderen Standort das Konzept weiter fortzusetzen.

Der Store hat Monat bis Samstag von 9:00 bis 18:00 geöffnet.