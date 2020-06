Titanfall soll für den Mac portiert werden

Der Multiplayer-Shooter Titanfall, der seit Donnerstag in Europa im Handel erhältlich ist, könnte laut Vince Zampella, dem Chef des Titanfall-Entwicklers Respawn, auch für den Mac portiert werden. Demnach sei man in Gesprächen mit Aspyr, das bereits für die Mac-Portierungen der Call of Duty-Reihe sowie Bioshock Infinite verantwortlich war.