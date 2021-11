Toaster-Hersteller bringt Android-Smartphone

Insbesondere durch seine gewölbte Form hebt sich das Balmuda Phone von anderen Smartphones am Markt ab.

Der japanische Elektronikhersteller Balmuda, der für seine Premium-Haushaltgeräte und insbesondere seinen Toaster bekannt ist, bringt sein erstes Smartphone namens Balmuda Phone heraus. Da Handys in den vergangenen Jahren laut dem CEO Gen Terao zu groß und unhandlich geworden seien, soll das neue Handy insbesondere mit seiner Kompaktheit und Eleganz punkten.

Es kommt mit einem 4,9-Zoll- und FullHD-Display. Für ein besseres haptisches Gefühl ist die Rückseite abgerundet – an der dicksten Stelle misst das Gerät 13,7 mm. Eine Kamera mit einem 48-Megapixel-Sensor ist am oberen rechten Rand verbaut. An der linken Seite ist das Handy mit einem Fingerabdruck-Sensor ausgestattet. Die Selfiekamera kommt mit 8 Megapixel.