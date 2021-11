Samsung veröffentlicht Android 12 für Galaxy-Handys

Samsung hat für die Smartphones Galaxy S21, S21 Plus und S21 Ultra das finale One UI 4 auf Basis von Android 12 ausgerollt. Weitere Handys und Tablets sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen und mit dem Update versorgt werden. In der Samsung Members-App in Südkorea hat das Unternehmen einen detaillierten Plan zum Update der restlichen Gerätschaften veröffentlicht.