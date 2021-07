Android 12: Screenshots und Auto-Rotation mit radikaler Neuerung

Wer sein Smartphone im Bett liegend verwendet, kennt vermutlich das Problem mit der Auto-Rotation-Funktion: Nutzt man das Telefon, während man sich in einer waagrechten Position befindet, meint natürlich das Handy, dass es die Bildschirminhalte entsprechend drehen sollte.

Also muss für diese Situationen das Auto-Rotation-Feature deaktiviert werden, damit der Screen nicht in den Landscape-Modus wechselt. Dieses lästige Problem geht Google nun mit Android 12 an und verpasst der Auto-Rotation-Funktion eine radikale Neuerung.