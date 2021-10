Update auf Android 12 ist ab sofort verfügbar

Google hat während seiner Präsentation der neuen Smartphones Pixel 6 und Pixel 6 Pro auch gleich das Update für Android 12 freigegeben. Besonders das neue Design „Material You“ bringt große Veränderungen. Das Betriebssystem soll vor allem persönlicher und sicherer werden.

Allerdings müssen sich die meisten Nutzer*innen in Österreich noch in Geduld üben, denn zuerst sind die hauseigenen Pixel-Smartphones dran. Während dem Schreiben dieses Artikels in der futurezone-Redaktion, lädt bereits das Android-12-Update auf ein Pixel 5 herunter.

Besitzer*innen von Samsung, Xiaomi und anderen Anbietern werden aber noch ein bisschen warten müssen, da die Hersteller das Update erst für ihre eigenen Geräte anpassen müssen. Welche Samsung-Handys das Update erhalten, verraten wir euch hier.