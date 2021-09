Mögliches Startdatum für Android 12 durchgesickert

Statt des offiziellen Release schob Google erst kürzlich die 5. Beta-Version nach. Das finale Update gebe es in "wenigen Wochen", konkreter wurde es bisher nicht. Allerdings berichtet Mishaal Rahman vom Tech-Blog XDA Developers auf Twitter , dass Google am 4. Oktober die ersten Updates starten könnte.

Google hat seine neuen Android-Versionen bisher meist Anfang September veröffentlicht. So startete Android 10 am 3. September 2019 und Android 11 am 8. September 2020. Das neueste Update auf Android 12 lässt aber weiterhin auf sich warten.

Update zuerst für Pixel-Smartphones

Demnach würden interne Dokumente vorsehen, dass der Quellcode des Android Open Source Project (AOSP) an diesem Tag veröffentlicht wird. In der Vergangenheit erhielten Googles hauseigene Pixel-Geräte am selben Tag das neue Betriebssystem. Sie werden das Update jedenfalls zuerst erhalten. Das Dokument könnte sich an App-Entwickler*innen richten.

Die Verzögerung könnte an der radikalen Neugestaltung bei Android liegen. Das Design soll stärker individualisiert werden können und auf die Bedürfnisse der Nutzer*innen eingehen. Dazu gehört die Anpassung der Farben und einem neuen Look für das Menü. Zudem sollen Sicherheits- und Privatsphäre-Einstellungen verbessert werden. User*innen sollen mehr Kontrolle über ihre Daten erhalten.