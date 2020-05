Toshiba Z30 im Test: Business-Ultrabook mit Stil

Das Z30 ist in dunkelgrauem Magnesium gehüllt, das den Look von gebürstetem Aluminium imitiert. Das Gehäuse fühlt sich mehr nach Plastik als Metall an, gibt aber weniger stark nach als die Kunststoff-Gehäuse von früheren Toshiba-Ultrabooks.

Optische Akzente bilden die silber-farbenen Scharniere an der Außenseite, die im geschlossenen Zustand die fast schon zu brave Designlinie des Z30 brechen. Ist das Ultrabook geschlossen, bildet die schwarze Umrandung des Displays eine dunkle Linie zwischen Ober- und Unterseite. Grau dominiert auch im aufgeklappten Zustand. Das Z30 wirkt elegant, ohne aufdringlich oder langweilig zu sein.