Turtle Stitch: Mit der Stickmaschine programmieren lernen

Teure Stickmaschinen

Die einzige „Hürde“, die laut Mayr-Stalder an Schulen vorhanden ist, ist die Anschaffung einer Stickmaschine. Die üblichen Marktpreise hierfür bewegen sich im unteren Segment bei rund 750 Euro. Sie selbst verfüge derzeit über zwei Stickmaschinen, so Mayr-Stalder. „Allerdings ist das wie mit einem 3D-Drucker. Es reicht ein Gerät für die ganze Schule, man kann gestaffelt arbeiten. Das lässt sich auch über Vereine organisieren“, so die Expertin. „Dass die Anschaffung einer Stickmaschine zu aufwendig sei, geht als Argument nicht durch.“



Neben Mayr-Stalder haben auch international schon einige Lehrerinnen und Lehrer das Projekt aufgeschnappt und weitergetragen. „Es wird in verschiedenen Teilen der Welt damit gearbeitet, unter anderem in China, Afrika oder den USA“, sagt Mayr-Stalder. Eine engagierte Lehrerin der Eleanor Roosevelt High School aus New York hatte sich die Fähigkeiten, mit Turtle Stitch zu unterrichten, etwa nach einer Konferenz in Amsterdam angeeignet, bei der die Wiener Programmiererin das Projekt vorgestellt hatte.

Crowdfunding-Kampagne

Demnächst wird das Projektteam am MIT in Boston prominent präsentiert. Der dortige Leiter des Medialabs, Mitchel Resnick, hat bereits das Crowdfunding-Projekt von Turtle Stitch auf Kickstarter unterstützt. Das Open-Source-Projekt, das von einer kleinen Entwickler-Gruppe umgesetzt wird, benötigt nämlich Geld, um all die Ideen und Anregungen, die im Laufe der vergangenen zwei Jahre bei der Erprobung in der Praxis gesammelt wurden, nun in ein Update der Software einfließen zu lassen. „Wir haben uns entschieden, eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben zu rufen, weil wir nicht institutionell gestützt arbeiten“, erklärt Mayr-Stalder.

„Als Gegenleistung gibt es von gestickten Postkarten bis zu exklusiven T-Shirts mit verschiedenen Stickmustern auch Workshops“, sagt Mayr-Stalder. Die Kampagne läuft noch bis Samstag, 28. Juli. Benötigt werden insgesamt rund 15.000 Euro, rund 12.000 Euro sind bisher erfolgreich zusammengesammelt worden. „Damit können wir unsere Arbeit fortführen die Software zu verbessern“, so Mayr-Stalder.