Ultraschnelles 5G-Netz-Konzept ausgezeichnet

Die größte japanische Elektronikmesse findet in Chiba östlich von Tokio statt. Im Vergleich zu einem bislang üblichen LTE-Netz soll das 5G-Netzwerk 100 Mal schneller sein. Die Datenkapazität soll sogar um den Faktor 1000 gesteigert werden, um Netzverstopfungen künftig zu vermeiden. NTT DoCoMo hat in Aussicht gestellt, das 5G-Netzwerk zu den Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio in Betrieb zu nehmen.



Zuvor müssen allerdings noch etliche Standardisierungs- und Regulierungsfragen geklärt werden. So sollen für das 5G-Netzwerk neben dem bislang verwendeten Frequenzspektrum auch deutlich höhere Frequenzen im Bereich von drei und zehn Gigahertz eingesetzt werden. Dazu müsste in Ballungsgebieten auch die Zahl der Funkzellen erheblich erhöht werden, da hochfrequente Wellen eine vergleichsweise geringe Reichweite haben.



Die japanische Regierung signalisiert mit der Preisverleihung die politische Unterstützung für das Konzept von DoCoMo. Konzepte für ein 5G-Netzwerk gibt es unter anderem auch von dem südkoreanischen Großkonzern Samsung, der seinen japanischen Konkurrenten seit Jahren das Leben schwer macht.