Update soll Windows 8.1 mausfreundlicher machen

Wie ZDNet berichtet, soll das Update 1 für Windows 8.1 bereits am 11. März erscheinen. Bisher wurde mit einem Release im April gerechnet. Microsoft hat die Veröffentlichung weder für März noch April bestätigt. Win8China und der russische Blogger WZor haben bereits Screenshots des Updates geleakt, die einige der neuen Funktionen zeigen.

Die neuen Funktionen sollen Usern, die keinen Touchscreen haben, die Arbeit mit Windows 8.1 erleichtern. So ist etwa möglich Shortcuts von Metro-Apps in die Taskleiste der Desktop-Ansicht einzufügen.

In der Kachel-Ansicht erscheint jetzt ein „echtes“ Kontext-Menü, wenn man auf ein App-Icon rechtsklickt. Derzeit öffnen sich die Optionen bei einem Rechtsklick am unteren Bildschirmrand, was eine unnötig weite Cursor-Bewegung erfordert.