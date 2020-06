Ur-Apple für 365.000 Dollar versteigert

Erneut hat einer der ersten Computer des US-Konzerns Apple bei einer Auktion für einen sechsstelligen Betrag den Besitzer gewechselt. Wie das Auktionshaus Christie's mitteilte, wurde der Apple-1 am Donnerstag in New York für 365.000 Dollar (294.000 Euro) versteigert. Einzelheiten zum Käufer waren zunächst nicht bekannt.

Im Oktober hatte das Henry-Ford-Museum aus Dearborn im Bundesstaat Michigan den Rekordpreis von 905.000 Dollar ( (730.310 Euro) für einen Apple-1 bezahlt. Der vor drei Jahren verstorbene Apple-Gründer Steve Jobs hatte den am Donnerstag versteigerten Ur-Computer 1976 in der Garage seiner Eltern in Los Altos an einen Kunden verkauft. Der von Jobs' Geschäftspartner Steve Wozniak entwickelte Apple-1 hat ein Gehäuse aus Holz und ist bei Liebhabern Kult.