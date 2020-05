Valve könnte Steambox am Montag vorstellen

Die zahlreichen Gerüchte rund um eine Konsole für die PC-Spieleplattform Steam könnten am Montag ein Ende finden. Der amerikanische Konzern Valve unter Gabe Newell könnte bereits am Montag ein entsprechendes Gerät erstmals vorstellen. Was genau bei dem Event, der um 19:00 mitteleuropäischer Zeit startet, kommt, ist allerdings bislang noch unbekannt.

Hinweise auf eine Steam-Box sind jedoch sehr eindeutig. Laut Valves offizieller Teaser-Webseite hat der Konzern für Kunden gearbeitet, „die Steam in ihrem Wohnzimmer haben wollen.“

Bereits vor einem Jahr hat Valve mit „Big Screen“ ein alternatives Interface für den PC-Client von Steam vorgestellt. Jener ist für den Einsatz auf Fernsehern und für die Bedienung mit Gamepads zugeschnitten und kann wahlweise über die Optionen aktiviert werden.