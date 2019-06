Video: Roboterhund Spot kollabiert dramatisch bei Live-Auftritt

Spot soll künftig etwa eingesetzt werden, um mit Kameras und Sensoren Bereiche zu inspizieren, in denen es für Menschen zu gefährlich ist. Auch als Lieferant für Pakete könnte er auf der „letzten Meile“ zum Einsatz kommen. Boston Dynamics will auch eine Version mit Greifarm anbieten. Diese soll dann Gegenstände manipulieren können, etwa um in Krisengebieten Trümmer zu bewegen oder Türen zu öffnen.