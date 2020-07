Video: Virgin Galactic zeigt Kabine von Touristen-Raumschiff

16 Kameras an Bord sorgen dafür, dass man sein eigenes Handy getrost zu Hause lassen kann. Ein großer runder Spiegel am Ende der Kabine garantiert, dass man sich in schwebendem Zustand auch live betrachten kann, wie Virgin Galactic in dem am Dienstag präsentierten Video mitteilte. Die insgesamt 17 Fenster sind mit weichem Material ausgekleidet, damit die Verletzungsgefahr in der Schwerelosigkeit minimiert wird.

Für Touristen und Forscher

Das Kabinendesign ist so gestaltet, dass das Raumschiff nicht nur für Weltraumtouristen, sondern auch zu Forschungszwecken eingesetzt werden kann. In diesem Fall werden einige der Sitze aus der Kabine ausgebaut und durch Messgeräte an den dafür vorgesehenen Vorrichtungen ersetzt.